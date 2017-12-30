Uludağ'a akın eden tatilciler kar sürprizi ile karşılaştı
Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'a tatile gelen vatandaşlar kar sürprizi yaşadı. Teleferikte uzun kuyruklar oluştu.
- İHA
Yılbaşının hafta sonununa denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar kış tatilinin merkezi olan Uludağ'a akın etti. Teleferikte metrelerce kuyruk oluştu. Meteorolojinin yaptığı açıklamada bugün Uludağ'a kar yağması beklenmezken, Uludağ'a tatile gelen vatandaşlar kar sürprizi ile buluştu. Karın yılbaşı akşamına kadar yağması bekleniyor.
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