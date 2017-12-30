Uludağ'a akın eden tatilciler kar sürprizi ile karşılaştı

Yılbaşının hafta sonununa denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar kış tatilinin merkezi olan Uludağ'a akın etti. Teleferikte metrelerce kuyruk oluştu. Meteorolojinin yaptığı açıklamada bugün Uludağ'a kar yağması beklenmezken, Uludağ'a tatile gelen vatandaşlar kar sürprizi ile buluştu. Karın yılbaşı akşamına kadar yağması bekleniyor.