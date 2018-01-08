Uludağ'da 3 kişi için kurtarma çalışmaları durdu

Uludağ'da profesyonel dağcı olan 2 kişi yanlarına aldıkları 3 arkadaşıyla doğa yürüyüşü sırasında 6 metrelik şelaleden aşağıya inince mahsur kaldı. Profesyonel dağcı olan iki kişinin kendi çabalarıyla 6 metrelik şelaleden kurtuldukları öğrenildi. Kalan 3 kişi için ise Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerine ait kurtarma helikopteri şiddetli rüzgar nedeniyle dağcıların bulunduğu bölgeye iniş yapamayınca birliğine geri dönmek zorunda kaldı. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için JAK, AFAD ve NAK ekipleri devreye girdi fakat havanın kararması ve uygunsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma operasyonu durduruldu. Mahsur kalan dağcılardan birinin ayağının kırık olduğu, diğerlerinin ise ıslandıkları için donma tehlikesi ile burun buruna kaldıkları öğrenildi.

Oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş gerçekleştiren 5 kişilik gurup Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam etti. Yollarına çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya inen grup havanın kararmasıyla yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan 5 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi. Mahsur kalan 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştı, kalan 3 kişinin ise tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıklarından dolayı çok üşüdükleri ve donmamak için ateş yaktıkları öğrenildi.

Bölgeye acil helikopter istendi

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye ulaşan JAK ve AFAD ekipleri dağcılarla irtibat kurmalarına rağmen dağlık ve uçurum olan bölgeye inemedi. 3 şahıstan birinin ayağının kırıldığı, yardım için kalan diğer ikisinin de ıslandığı bu nedenle donma tehlikesi yaşadıkları öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin acil koduyla geçtikleri mesajın ardından bölgeye Eskişehir’den gece kurtarma yapma kabiliyetinde askeri helikopter gönderildi.

Askeri helikoptere fırtına engeli

Koordinasyonun sağlanmasının ardından Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığından saat 22:30 sıralarında havalanan kurtarma helikopteri bölgeye gelse de şiddetli rüzgar nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. 3 kez sorti yapan helikopter bir kez yakıt boşaltsa da askerlerin bulunduğu bölgeye türbülans nedeniyle inemeyip 23:15 sularında birliğine geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan hava şartlarının düzelmesi durumunda helikopterin bir kez daha havalanacağı öğrenildi.

Kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmaya çalışıyor

Helikopterin birliğine geri dönüş yapmasıyla birlikte bölgeye göndermek için 2 ayrı tim daha hazırlayan JAK, AFAD, NAK ve BAKUT ekipleri gece boyu mahsur kalan 5 kişiye ulaşmak için uğraş verecek. Hava sıcaklığının eksi 5'i gösterdiği bölgede ekipler uçurumdan aşağıya inmek için hazırlık yapsalar da fırtına ve bölgedeki buz işi güçleştiriyor.