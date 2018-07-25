Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra çok sayıda endemik bitkiye ev sahipliği yapan Bursa Uludağ'da, "Endemik Park" kurulacak.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uludağ'da endemik bitki türlerinin korunup yaşatılması ve dünyaya tanıtılması hedefiyle hayata geçirilecek Endemik Park'ın uygulama çalışmalarına başlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Endemik Park'ın projesini "Uludağ Bitki Tanıtım Merkezi" adı altında Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte yürüttüklerini belirtti.

Projenin Uludağ'da Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya olmak üzere dört farklı noktada uygulanacağını aktaran Dündar, "Bu bölgelerde, çeşitli bitki ve canlı türlerinin belirlenmiş olduğu tanıtım alanları yer alacak." ifadesini kullandı.

Dündar parkın kurulacağı bölgelerle ilgili yer tespitlerinin tamamlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Parkta doğa sporları meraklıları için yürüyüş etapları olacak. Uludağ'da bulunan 1320 bitki türünün 171'i Türkiye, 33'ünün de Uludağ endemiği olduğu tespit edildi. Uludağ'da yetişen bu endemik bitki türlerini içinde barındıran bir Endemik Park kuruyoruz. Hem buradaki bitki örtüsünü koruyacak hem de bu endemik bitki türlerinin korunup yaşatılmasını sağlayacak önemli bir proje. Bu park, Uludağ'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Bitki türleriyle ilgilenenlerin gelip araştırma yapabileceği bir merkez oluşturuyoruz."