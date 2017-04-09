Uludağ'da 'evet' şapkalarıyla kaydılar

Suudi Arabistan, Katar ve diğer bazı ülkelerden gelen turistler, Uludağ'da son günleri yaşanan kış sezonunda karın keyfini çıkardı. Kayak yapan ve kızakla kayan Arap turistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına destek amacıyla ''Kararımız evet'' yazılı şapkalar taktı.

Arkadaşları ve aileleriyle her yıl bu dönemlerde Uludağ'a hem manzaranın tadını çıkarmak hem de kayak ve snowboard yapmak için geldiklerini söyleyen Arap turistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdikleri ve hayranı oldukları için ''Kararımız evet'' yazılı şapkalarla kaydıklarını dile getirdi.

Öte yandan, kar kalınlığının 45 santimetre olduğu Uludağ'da çok sayıda günübirlikçi ile kayak tutkunu karın ve manzaranın tadını çıkardı.