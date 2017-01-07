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Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 245 santimetreye ulaştı.

  • AA
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AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde son yağışların ardından kar kalınlığı 2 metre 45 santimetreyi buldu.

Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yoğun kar yağışının gece yarısına kadar devam edeceği, yarın ve pazartesi günü ise hafifleyeceği öğrenildi.

Bu arada, Bursa-Uludağ karayolunun trafiğe açık tutulması için Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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