Uludağ'da kaybolduğunu anlayınca adını karlara yazmış

Edinilen bilgiye göre, amatör fotoğrafçı Büşra Boz dün saat 15.00 sıralarında Sarıalan bölgesinde fotoğraf çekmek için ormana girdi. Fotoğraf çekerek ormanla ilerleyen genç kız, bir süre sonra kayboldu. Kaybolduğunu anlayınca hiç durmadan Sarıalan’dan dere yatağından Kadıyayla’ya doğru yürüyen Boz, güzergah üzerinde geçtiği yerlerde kar birikintileri üzerine ismini yazdı. Gece 22.00 sıralarında ağabeyini arayıp kaybolduğunu söyleyen genç kızın cep telefonunun kapanmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Ağabeyin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri AFAD, AKUT, NAK ve UMKE ekiplerine de haber verip bölgede arama çalışmalarına başladı. 18 saat boyunca aranan genç kızın saatler sonra Kadıyayla-Bursa arasındaki vadide olduğunu belirleyen ekipler uzun süren yürüyüşün ardından genç kızın yanına ulaştı. Ancak genç kızı bulunduğu yerden indiremeyen ekipler Genelkurmay'dan yardım istedi. Daha sonra bölgeye Eskişehir'den gönderilen Skorsky helikopterle genç kız kurtarıldı.

Bitkin halde olan Büşra Boz, ekipleri karşısında görünce "Çok yorgunum uyumak istiyorum" dedi. UMKE ekiplerinin müdahale ettiği Büşra Boz, arama ve kurtarma ekipleri tarafından Bursa'nın Mesken Mahallesi'ne getirildi ve buradan 112 Acil Servis ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Boz'un bulunmasıyla, olayı öğrenip Bursa'ya gelen ailesi büyük sevinç yaşadı.