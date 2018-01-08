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Uludağ'da mahsur kalan 3 kişiyi kurtarma çalışmaları tekrar başladı

Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak mevkisinde mahsur kalan üç kişiyi kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.

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Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak mevkisinde mahsur kalan üç kişiyi kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.
 
Oteller bölgesinden yürümeye başladıktan sonra Bakacak mevkisindeki bir şelaleden aşağı indikleri sırada mahsur kalan 3 kişilik gruba, olumsuz arazi şartları nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri halen ulaşamadı.
 
Kardan barınak yaptıkları öğrenildi
 
Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.
 
Karadan gruba ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olmasının etkisiyle helikopterle de bölgeye ulaşamayınca operasyonun daha sağlıklı yürütülmesi için günün ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına ara verdi.
 
Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kurtarma çalışmalarına tekrar başladı.
 
2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuştu
 
Uludağ'da yürüyüşe çıkan beş kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kalmış, profesyonel dağcı 2 kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı. Mahsur kalan ve ıslandıkları için donma tehlikesi geçiren üç kişiden birinin ayağının kırıldığı belirtilmişti. 

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