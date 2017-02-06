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Uludağ'da ormanlık alana gömülü 99 kilo uyuşturucu çıktı

Bursa'da ormanlık alanda bir kayanın dibinde varillere gizlenmiş 99,6 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde boş arazide yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine narkotik madde arama köpeği Alfa ile Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda patika yolun 20 metre ilerisinde kaya altında 3 adet varil bulundu. Gömülü vaziyetteki varilde 99 kilogram 600 gram ağırlığında esrar çıkarıldı.

Narkotik ve kriminal polis ekipleri, uyuşturucunun sahipleriyle ilgili geniş çaplı araştırma başlattılar. Soruşturma sürdürülüyor.

 

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