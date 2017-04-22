Uludere'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Geymişule Bölgesi'nde devam eden operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde 4 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde, toplam 37 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.
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