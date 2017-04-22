Uludere'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak uçakları, Telafer'i bombaladı

Irak hava kuvvetlerine ait uçaklar Telafer’deki DEAŞ’ın komuta kontrol merkezini bombaladı. Çok sayıda bubi tuzağı imha edildi ve çok sayıda DEAŞ’li militan öldürüp araçları tahrip edildi.