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Uludere'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Geymişule Bölgesi'nde devam eden operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde 4 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde, toplam 37 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

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