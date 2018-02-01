Uluslararası Af Örgütü Başkanı Taner Kılıç yeniden tutuklandı
Büyükada’da 5 Temmuz'da yapılan toplantıya ilişkin davada, dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Büyükada’da 5 Temmuz'da yapılan toplantıya ilişkin davada, dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
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