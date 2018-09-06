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Uluslararası Arap Akademisyenleri Derneği Onursal Başkanı Hafız: Türkiye Suriye'nin lehine büyük çaba harcıyor

Uluslararası Arap Akademisyenleri Derneği Onursal Başkanı Semir Hafız, İdlib'de yaşananların Türkiye'ye baskı unsuru olarak kullanıldığını savunarak, 'Suriye'de bulunan uluslararası aktörler, Türkiye'yi yanlarına çekmek istiyor. Türkiye ise ne ABD'nin ne de Rusya'nın yanında saf tutmadan, ortada durup Suriye'nin lehine büyük bir çaba harcıyor.' dedi.

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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), İstanbul'da  "Suriye'nin Geleceği İdlib Meselesi ve Bölgesel Aktörler" başlıklı bir panel  düzenledi.
 
Panelde bir konuşma yapan Uluslararası Arap Akademisyenleri Derneği  Onursal Başkanı Semir Hafız, Rusya'nın 2015 yılında Suriye'ye girmesi ile beraber  tüm dengelerin değiştiğini söyledi.
 
''İdlib Türkiye'ye karşı bir baskı unsuru olarak kullanılıyor''
 
İdlib'deki sorunun, ABD ve Rusya tarafından Türkiye'ye karşı bir baskı  unsuru olarak kullanılıyor olabileceğine değinen Hafız, şöyle devam etti:
 
''İdlib'deki kurtuluş hükümeti, dışarıdan gelen baskıları azaltmak  için El Kaide bağlantılı bu silahlı grupları çözmek için çok çaba gösterdi ama bu  gruplar güç yetirilemeyecek kadar büyümüştü. Ve bu silahlı gruplar yüzünden İdlib  hedef haline getirildi. Özellikle son günlerde herkes tek bir ağzı olmuş İdlib'de  büyük bir facia olacağını konuşuyor. Enteresan olan durum ise bu faciayı en çok  dile getirenler ise Rusya ve ABD. Bu neden bu kadar abartılıyor? Evet büyük bir  facia olabilir ama tüm bu yaşananlar yeni değil.
 
Suriye'de 1 buçuk milyon şehidimiz var. Sayıları binlere varan  tutuklularımız var, milyonlarca göçmenimiz var. Dolayısıyla şöyle bir şey  düşünmek zorunda kalıyoruz. İdlib meselesini Türkiye'ye karşı bir baskı unsuru  olarak kullanmak istiyorlar. Suriye'de bulunan bütün uluslararası güçler,  Türkiye'yi yanlarına çekmek istiyorlar. Türkiye ise Suriye konusunda oldukça  hassas davranıyor. Ne ABD'nin ne de Rusya'nın Suriye ile ilgili planlarının  içinde yer almak ya da saf tutmak istemiyor. Türkiye ortada kalıp Suriye'nin  lehine büyük bir çaba harcıyor.''
 
''ABD-Rusya, İsrail'in güvenliği için koordinasyon halinde''
 
Uluslararası Arap Akademisyenleri Kurucu Üyesi Yasir Neccar ise  Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarından sonra İdlib'in geleceği konusunda  ciddi bir endişe içinde olduğunu belirtti.
 
Suriye meselesinde garantör konumunda olan Rusya ve ABD'nin İsrail'in  güvenliğini sağlamak için çabaladığını savunan Neccar, ''Suriye'nin güneyinde  İsrail'in güvenliğini sağlamak için Rusya ile ABD arasında çok ciddi bir  koordinasyon var. Özellikle İsrail'in temas noktaları sayılabilecek noktalarda  Rusya'nın jandarmalık yaptığını ve İsrail'in de buna izin verdiğini görüyoruz.
 
Rusya, ABD ve İran'ın Suriye'deki nüfuzunu azaltmak veya Suriye  sorununun çözümündeki konumunu zayıflatmak için anlaşmış olabileceği gibi ABD'nin  PYD/YPG  güçlerine destek vermesi noktasında da bir çalışma ve anlaşma içinde  olabilir. Etkin olduğu ve ABD desteği konusunda da Rusya ile bir işbirliği yapmış  olabileceği ileri sürülen görüşler arasında. Rusya, Suriye'nin doğusunda İran'ın  rolünü zayıflatarak, ABD'ye Suriye'nin geleceği ile ilgili söz hakkı tanımış da  olabilir.'' dedi.
 
Neccar, ABD'nin Güney Suriye'yi altın tepsi içinde Rusya'ya sunduğunu,  YPG/PKK'nın bölgede etkinliğinin arttırılması konusunda da iki ülkenin, Helsinki  Zirvesi'nde anlaştığını öne sürdü.
 
Helsinki Zirvesi'nde Suriye ile ilgili yeni bir harita üzerinde de  anlaşmaya varılmış olabileceğini iddia eden Neccar, ''Yakın gelecekte ABD'nin bu  bölgede ne istediği veya ne isteyebileceğini hep beraber göreceğiz. Ayrıca Rusya  ve ABD'nin, Suriye'de kesin bir siyasi çözüm konusunu da net bir karara  vardıklarını düşünüyorum.'' diye konuştu.
 
''Türkiye, Tebriz Zirvesi'nde çok net mesaj verecek"
 
Cuma günü İran'ın Tebriz şehrinde Türkiye-Rusya ve İran arasında  gerçekleşecek olan, 'üçlü Zirve'de Türkiye'nin etkin bir çözüm önerisiyle  gideceğini kaydeden Neccar, şöyle konuştu:
 
''Tebriz'de, Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleşecek üçlü  görüşmede İdlib sorunu en sıcak konu olacak. İran ve Rusya zirveye, ellerinde  İdlib'in durumunu düzeltecek hazır bir askeri planla gidebilirler. Çünkü İdlib  herkes için askeri bir cephe, ana eksen durumunda. Üçlü zirvede ne çıkacağını  bilmiyoruz ama Türkiye'nin orada çok büyük bir rol üsteleneceğini biliyoruz.  Türkiye, bölgede çatışan gruplar arasında siyasi çözüm sağlamak  veya bu  grupların silahsızlandırılması noktasında etkin davranacaktır. Ayrıca Türkiye,  İdlib'de yeni saldırıların olmasını engellemek için Rusya'yı ikna etmeye  çalışacaktır. Türkiye sonuçta İdlib'de söz sahibi bir ülke ve hiç kimse  Türkiye'nin o bölgedeki gücünü sınırlayamaz. Zirvede bu mesaj, Türkiye tarafından  Rusya'ya çok net bir şekilde verilecektir."
 
''Türkiye terörizm bahanesini ortadan kaldırmak istiyor''
 
SETA uzmanı Dr. Veysel Kurt da uluslararası aktörlerin Suriye'de özel  de ise İdlib'de ne yapmaya çalıştığı, hedefinin ne olduğu ve açıklarının ne  olduğu sorusunun hayati önem arz ettiğini söyledi.
 
Suriye'ye bağlı Dera bölgesini kontrol altına alan Esed rejiminin  Rusya ve İran'ın bu öz güvenle muhaliflerin son kalesi olan İdlib'e yöneldiğini  aktaran Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
''İdlib'in Türkiye açısından önemli bir konumu var. Türkiye bölgede  bir istikrar, siyasi bir düzenin kurulmasını sağlamaya çalışıyor. Suriye  genelinde de sorunun siyasi bağlamda çözümü için bir şeyler yapmaya çalışıyor.  Yaptığı en önemli şey Heyet Tahrir eş-Şam (HŞT) ile bazı grupların ayrışmasını  sağlamak. Çünkü Suriye'ye yapılan tüm uluslararası müdahaleler terörizmle  mücadele amacıyla yapıldı. Türkiye, Suriye'de siyasi çözümün sağlanması ve  özellikle terörizm bahanesini ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyor. Bu amaç  doğrultusunda HŞT'yi terör listesine aldı. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi de  ayni şekilde devam ediyor.''
 
''Rusya, Esed rejiminin varlığını yeniden tahkim etmek istiyor''
 
Kurt, Suriye'de özellikle İdlib konusunda hızlı bir viraja  girildiğini, Cenevre görüşmeleri ve cuma günü Tebriz'de de düzenlenecek  zirvelerle Suriye sorununda dönüm noktasına gelineceğini kaydetti.
 
Uluslararası aktörlerin, Suriye genelinde yaşanan birçok sorunu  görmezlikten gelip İdlib'e yoğunlaşmasının düşündürücü olduğunu vurgulayan Dr.  Veysel Kurt, şunları kaydetti:
 
''İdlib'de Türkiye, Rusya ve İran, Suriye rejimi ve muhalifler var.  Rusya ve İran, Suriye rejiminin korunması için bir blok niteliği taşırken ABD ve  İsrail'in ağırlığını koymasıyla İran'ın oradaki etkinliği sınırlandı. İdlib'de  Türkiye, İran ve Rusya, bir yandan kendi pozisyonlarını korumak için mücadele  ederken, aynı zamanda Suriye krizini tümden çözmek için ortak çalışmalar,  müzakereler de yürütüyorlar.
 
Rusya, Suriye'de Esed rejiminin varlığını yeniden tahkim etmek  istiyor. En azından şimdilik Fırat'ın doğusunu söz konusu etmiyorlar. Şu anda tek  hedefleri İdlib'i rejimin kontrolü altına almak. Rusya, HŞT'yi kendisini tehdit  eden bir unsur gibi göstererek vuruyor. Rusya, Özellikle Kafkas bölgelerinden  gelen ve Suriye'de savaşan Türkistan İslam Partisi'nin de ileride Rusya'da terör  olayları düzenleyebileceğini öne sürerek, İdlib'de ve Suriye genelinde yok etmeye  çalışıyor.'

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