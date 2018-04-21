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Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail aleyhinde üç dosya sunuldu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Ureykat, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail aleyhinde üç ayrı dosya sunduklarını aktardı.

  • AA
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İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gerekli dosyaların sunulduğu bildirildi.

Ramallah'taki basın toplantısında konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, UCM'ye İsrail aleyhinde üç ayrı dosya sunduklarını söyledi.

Ureykat, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerin uluslararası aktörler tarafından korunmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İsrail aleyhinde resmi başvuruda bulunduklarını belirten Ureykat, "UCM başsavcısının İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında Gazze'deki insanlarımız ve evlatlarımıza karşı işlenen suçlarla birlikte keskin nişancılar için inceleme başlatmasının zamanı gelmiştir." dedi.

Ureykat, ABD'nin BM'deki Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i Filistin halkına karşı suç işlemesi konusunda İsrail'e cesaret vermekle suçladı.

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