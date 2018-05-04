Uluslararası Final Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Moulay Ismail Üniversitesi işbirliğinde bilime önemli katkı

Matematik alanında bir çok bilim insanını bir araya getiren konferans, Uluslararası Final Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Moulay Ismail Üniversitesi’nin işbirliğinde Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünde gerçekleştiriliyor. Açılış töreniyle başlayan konferans üç gün sürecek ve yirminin üzerinde ülkeden dört yüze yakın bilim insanı eş zamanlı oturumlarda bilimsel çalışmalarını paylaşacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen konferansta ABD, İtalya, Ispanya, Romanya, Güney Amerika, Kuveyt, Almanya, İngiltere, Portekiz, Fransa, Fas, Kamerun, Mısır, Pakistan, İran, Çin, Tunus, Hindistan, Azerbeycan ve diğer ülkelerden bilim insanları ağırlanıyor.

ÜST DÜZEY AKADEMİK KATILIM

Öte yandan konferans KKTC ve Türkiye üniversitelerinden üst düzey akademik katılımla gerçekleştiriliyor. Konferansta Türkiye’den Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile KKTC’nden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer de yer aldı.

MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK ALANINDA ÜST DÜZEY PAYLAŞIM

3. Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimi Konferansı açılış töreninde konuşan Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rifat Çolak, Uluslararası Final Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Moulay Ismail Üniversitesi’nin işbirliğinde gerçekleştirilen konferansa katkı koyanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, dünyanın birçok ülkesinden konferansa katılan katılımcıları da kutladı. Çolak, konferansın matematik ve mühendislik alanında bilgi alışverişini ve bu alanlardaki yeni buluş ve bilgilerin paylaşımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde organize edildiğini belirtti. Bu tür konferansların farklı ülkelerden katılımcıların aktif katılımıyla konuları müzakere etme ortamı yaratması bakımından önemli olduğuna dikkat çeken Çolak, konferansın verimli geçmesini diledi.

BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ

Konferansın organizasyon komitesinde yer alan, Moulay Ismail Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zakia Hammouch da yaptığı açılış konuşmasında, Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimi Konferansı’nı matematik ve mühendislik alanlarında bilimsel çalışmalar üreten bilim insanlarını bir araya getirmek ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hammouch bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen konferansın her geçen gün daha fazla katılımla devam ettiğini belirterek, üç üniversite tarafından gerçekleştirilen konferanstaki işbirliğinin devam etmesi temennisini de dile getirdi.

“YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL MEZUNLARININ İHTİYAÇ DUYDUĞU EĞİTİM ANLAYIŞINI SUNUYORUZ”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında, organizasyona katkı koyanlara teşekkür etti. Uluslararası Final Üniversitesi’nin çok uluslu ve çok kültürlü akademik kadroya ve öğrenci varlığına sahip olduğunu ifade eden Öztoprak, uluslararasılaşmanın üniversitenin temel ilkelerinden biri olduğunu söyledi. Üniversitenin öğrenme yaklaşımı ve müfredatını tasarlarken Avrupa ilke ve standartlarını temel aldığını ifade eden Öztoprak, yirmi birinci yüzyıl mezunlarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan hayat boyu öğrenme felsefesini öğrencilerine aşıladıklarını kaydetti.