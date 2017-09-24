Uluslararası İslam Ceza Hukuku Konferansı hukukçu ve akademisyenleri bir araya getiecek

Eser, İslam ceza hukuku alanında içeriği itibarıyla Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Türkiye’de İslam ceza hukuku alanında düzenlenen uluslararası çaptaki konferanslarla adını duyuran Uluslararası Hukukçular Birliği, Uluslararası İslam Ceza Hukuku Konferansının tebliğlerinin yer aldığı İslam Ceza Hukuku adlı yayını tanıtacak.

2 ciltlik İslam Ceza Hukuku, yurt dışından ve Türkiye’den birçok hukukçu, akademisyen ve uzmanın tebliğlerinden oluşuyor. Eserde, İslam Ceza Hukukunun Genel İlkeleri, Ceza Hukuku Kurallarının Çelişmesi ve Neshi gibi konuların yanı sıra klasik ve modern dönemin tartışmalarına da yer veriliyor.

Tanıtım toplantısı “hukukçu ve akademisyenleri” bir araya getirecek

Esere katkıda bulunan hukuk ve akademi dünyasının önemli isimleri, 3 Ekim 2017 Salı günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Yerleşkesinde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında bir araya gelecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman’ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de konuşma yapacak.

Oturum başkanlığını Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Ahmet Akcan‘ın yapacağı panelle devam edecek programa Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz,Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Av. Necati Ceylan ve Elbeyoğlu Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Elbeyoğlu katılacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye Hukuk Platformu ve ElbeyoğluHukuk Bürosu katkılarıyla düzenlenecek tanıtım toplantısında katılımcılara İslam Ceza Hukuku eseri hediye edilecek.

Uluslararası Hukukçular Birliğihakkında:

Uluslararası Hukukçular Birliği, Av. Necati Ceylan’ın başkanlığında ulusal ve uluslararası hak ihlallerini tespit etmek için sahada çalışmalar yapmaktadır. UHUB, çalışmalarını hem hak ihlallerine dikkat çekebilmek hem de yeni hak ihlallerinin önüne geçebilmek amacıyla faaliyetler düzenleyerek ve bunları raporlayarak yürütmektedir.