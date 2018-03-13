Türkiye Diyanet Vakfının bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Bu yılki Vefa Ödülü ise Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) verildi. TSK adına Vefa Ödülü'nü alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin güvenliği ve bekası için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen TSK mensupları ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde verilen tüm görevleri 7 iklim 3 kıtaya barış, adalet, huzur götüren atalarımıza yarışır bir şekilde yapma azim ve kararlılığındadır. Bu ödülü her zaman minnetle ve rahmetle anacağımız aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve değerli aileleriyle başta Afrin olmak üzere egemen ve bağımsız kararlarımız doğrultusunda ülkemizin güvenliği, bölgenin barış ve istikrarı için karada, denizde, havada büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla görev yapmakta olan silah arkadaşlarım adına alıyorum. Bu ödülün peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanına ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanım bu vesileyle her konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta zatı devletleri olmak üzere devletimize ve asil milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.