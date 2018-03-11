Uluslararası orkestradan Saraylara layık besteler

Yunus Emre Enstitüsü tarafından İstanbul’da tarihi Aya İrini’de düzenlenen ‘Sultan Bestekârlar’ konserinde, Sultan IV. Murad’dan Abdülaziz’e, II. Mahmut’tan III. Selim’e notalara hayat veren Sultanların besteleri sanatseverlerle buluştu. Şef Musa Göçmen’in yönettiği orkestrada Amerika, Arnavutluk, Brezilya, Arjantin, Polonya, Yunanistan, Romanya, İngiltere, İsrail ve Ermenistan’dan sanatçılar yer aldı. Uluslararası orkestra, Sultanların bestelerini evrensel bir üslupla yeniden yorumladı. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş, “Enstitü olarak bugüne kadar ‘Sultan Bestekarlar’ konserlerini dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelerde düzenledik. Konserler, oldukça yoğun ilgiyle karşılandı. Bugün de İstanbul’da tarihi bu atmosferde sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kültür, sanat dünyasından önemli simaların ve akademik çevrenin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Özel ödülüne layık görülen tarihçi – yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy, sanatçılar Suat Suna, oyuncu Erkan Petekkaya ve pek çok sanatseverler katıldı. Büyük bir beğeni ile izlenen ve izleyenlerin yoğun alkışları ile tamamlanan konserin sonunda, Prof.Dr. Şeref Ateş, sanatçıları sahnede tek tek tebrik etti, çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Geceye Erkan Petekkaya ve Suat Suna gibi ünlü isimler de katıldı.