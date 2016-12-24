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UMKE'den nefes kesen çığ tatbikatı

Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) ‘çığ altında yaralıları kurtarma’ tatbikatı nefesleri kesti.

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Van’ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi’nde düzenlenen tatbikat gereği, çığ düşmesi sonucu 3 vatandaşın kar altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine 16 personel, kar motoru, paletli araç ve ambulanslar sevk edildi. 112 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) gerçeği aratmayan tatbikatı, alan belirleme ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, yapılan müdahale sonucu yaralıların kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edilmesiyle tamamlandı. 112 Acil ve Afetler Sağlık Hizmetler Şube Müdürü Halis Gökyer, tatbikatın amacına uygun şekilde yapıldığını belirterek, “2016-2017 kış tatbikatları çerçevesinde bugün çığ tatbikatımız gerçekleştirdik. Öncelikle afet durumlarında ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermek için bu tatbikatı gerçekleştirdik. Farklı olaylara da nasıl davranmamız gerektiğini de ortaya koyduk. İnşallah tatbikatımız başarılı geçmiştir” dedi.
 
Senaryo gereği 3 vatandaşın çığ altında olduğu bilgisi aldıklarını belirten Gökyer, “Burada bir Pajero ve bir Snotr ve bir ambulansımız ve 16 kişilik bir tim grubu ve bir kar motorumuzla yaralıları çığ altında kurtarmaya çalıştık. Bu sene Bahçesaray ilçemizde bir çığ olayı vardı. Ama yaralı yoktu. Van UMKE olarak bölgemiz malum kar bölgesi olduğundan dolayı sürekli çığ tehlikesi de mevcuttur. Bu yüzden de bizler de 7/24 hazır olduğumuzu göstermek istedik” diye konuştu.
 
Tatbikatta özellikle paletli açların olay yerine gelişi ve yaralıların kurtarılma anları nefes kesti.
 

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