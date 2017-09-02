Ümmetin görevi zulmü durdurmak
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde hacıların bir kısmının ziyaret tavafını tamamladıklarını, bir kısmının yapmaya devam ettiğini dile getiren Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, ziyaret tavafı devam ederken, bir taraftan da kurbanların kesildiğine işaret etti.
- HALE KAPLAN ÖZ
Keleş “En başta Arakan ve Suriye olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerinde acılar yaşayan insanların bir an önce bu zulümden kurtulması için Cenabıhakk’a dua ediyoruz. Yeryüzünde zulmü ortadan kaldırmak üzere vazifeli olan bir ümmet, yer yer zulmün bir parçası olmaktan da kurtulamamaktadır. Bu da son derece üzücü bir tablo” diye konuştu
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