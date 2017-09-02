Ümmetin görevi zulmü durdurmak

Keleş “En başta Arakan ve Suriye olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerinde acılar yaşayan insanların bir an önce bu zulümden kurtulması için Cenabıhakk’a dua ediyoruz. Yeryüzünde zulmü ortadan kaldırmak üzere vazifeli olan bir ümmet, yer yer zulmün bir parçası olmaktan da kurtulamamaktadır. Bu da son derece üzücü bir tablo” diye konuştu