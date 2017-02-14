Ümmettin Fedaileri 15 Temmuz'u Anlatıyor Projesi

İstanbul 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği tarafından başlatılan Ümmetin Fedaileri 15 Temmuz'u Anlatıyor Projesi kapsamında Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşker, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe gecesinde yaralanan gazileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bütün şehitleri rahmet ve minnetle anan Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Milletlerin tarihlerinde zor zamanlar, ateşle sınandıkları, ateş çemberinden geçtikleri zamanlar vardır. Tarihin en zor noktasında yiğitçe bir duruş sergileyen milletler tarihte var olmaya devam ederler. O yiğitliği gösteremeyen milletler de tarihin tozlu sayfalarında kaybolur giderler. Bu millet tarihin bütün evrelerinde çok zorlu imtihanlardan geçti. Hemen yakın tarihimizde Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve buna benzer birçok iç karışıklıktan sonra 15 Temmuz günü bu millet belki de tarihinin en karanlık gecelerinden bir tanesi daha yaşadı."

Köşger, milletin vergileriyle alınan silahlarla yapılan böylesi bir ihanetin tarihte başka bir milletin başına gelmediğini anlattı.

Kahraman şehitler ve gaziler ile milletin kahramanca duruş sergilemesiyle Türkiye'nin Suriye olmadığını dile getiren Köşger, şunları kaydetti:

"15 Temmuz farklı bir atmosferdi. Ülkenin her köşesinde bu millet bir kere daha nasıl bir millet olduğunu hatırladı ve bu bayrağın altında toplandı. Bayrağına, mukaddesatına, istiklaline sahip çıktı. 15 Temmuz göklerden gelen adeta göksel bir şölendi, göksel bir sofraydı, ordan herkes nasibini aldı. Bu ülke tekrar ayağa kalktı, dirildi, kenetlendi ve kardeş olduğunu bir kez daha hatırladı."

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de birer selamlama konuşması yaptı.

İstanbul 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği Başkanı Musa İlhan da darbe gecesi yaşadıklarını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) binasında cuntacı askerlerin tüfekle ateş açtığı sırada yaralandığını hatırlatan İlhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi'nden 20'ye yakın cuntacı askeri dışarı çıkardıklarını söyledi.

Hastanede uyandıktan sonra ilk sorduğu sorunun "Reis yaşıyor mu?" olduğunu işaret eden İlhan, "Ben şehit olmayı dilemiştim. Nasip değilmiş, Allah gazi olmayı nasip etti." diye konuştu.

Gazi İlhan, konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı, salondakiler alkışlarla İlhan'a destek verdi.

Daha sonra gaziler Onur Asutay, Mehmet Akif Özdemir, Ferhat Emre, Sedat Yalçın, Mehmet Bostan, Üzeyir Civan, Mehmet Memiş Sıdar, Fatih Koca, Safiye Bayat, Savaş Halisdemir. Batuhan Çetiner, Fatih Keçeci, Yavuz Kaya, Nebahat Topaloğlu ve Mehmet Köse, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.