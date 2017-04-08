Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda 'Evet Kafe' açıldı

Ümraniye'de referandum çalışmaları kapsamında 'Evet Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirilen açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile çok sayıda vatandaş katıldı.

16 Nisan referanduma ilişkin konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Milletin basiretli bakışı, Allah’ın izniyle 16 Nisan günü sandıklarda ‘Evet’ olarak şekillenecek. Etrafımız ateş çemberi haline dönmüş, biz burada 7 Haziran 2015’te olduğu gibi acaba yarın hükümet düşer mi, kalkar mı? Koalisyon olur mu, olmaz mı? Bunlarla uğraşacak zaman değildir. Zaman hızlı yürüme zamanıdır. Zaman karar vermede hızlı olma zamanıdır" diye konuştu.

"Millet cevabını 16 Nisan'da verecektir"

Başkan Can, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaman 90 yıldan beri kaybettiğimiz büyük ülkelerle aramızdaki mesafeyi hızlı adımlara kapatmak ve dünyada geçmişte olduğu gibi, şanlı tarihimizde olduğu gibi yeniden 2 milyarlık İslam dünyasının lideri bir Türkiye haline gelmek. Elbette ki bunu istemeyenler Avrupa ülkeleri, bunu istemeyen diğer devletler, bunu istemeyen terör grupları, bunu istemeyen düşmanlarımız ‘Hayır’ diyor. Onlara bir şey demiyoruz. Onların vazifesi bu ama şaştığımız onlarla aynı çizgide milletin makûs tarihini değiştirmek için hızlı adımlarla yürüyüşü sağlamak için bu anayasa değişikliğine Avrupa’nın bize düşman olan bölgelerindeki ‘Hayır’ kampanyalarına ülkemizden bazılarının katılmasıdır. Bizi üzen budur. Ama millet cevabını verecektir. Millet cevabını 16 Nisan günü sandıklarda efendi efendi verecek. Onlarda paşa paşa arkalarına dönüp gidecekler" dedi.