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Ümraniye'de "Atatürk Koşusu" nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

Ümraniye'de Cumhuriyetin 94.'üncü yılı kutlaması kapsamında yapılacak olan 'Atatürk Koşusu' nedeniyle 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Pazar günü Ümraniye Organize Sanayi Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak Cumhuriyetin 94'üncü yılı kutlaması kapsamında yapılacak "Atatürk Koşusu"unda alınacak güvenlik tedbirleri için 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. 

Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Baraj Yolu Caddesi ( Nato Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağına kadar olan kısım)

Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağından Ebubekir Caddesi Kavşağına kadar olan kısım

Hoca Nasreddin Caddesi ( Ferhatpaşa Köprüsünden 3.Caddeye kadar olan kısım)

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR 

75 Yıl Bulvarı

Ebubekir Caddesi

Kurtuluş Caddesi

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