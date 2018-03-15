Ümraniye'de bomba alarmı... Çocuklar buldu

<p> Çocuklar, deodorant şişesine yerleştirilerek ateşlenen düzeneğin üzerine su dökerek söndürdü.</p> <p> Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.</p> <p> Bomba imha uzmanları el yapımı bombayı delil torbasına koyarak emniyete götürdü.</p>
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