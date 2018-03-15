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Ümraniye'de bomba alarmı... Çocuklar buldu

Ümraniye'de, çocuklar tarafından park halindeki bir otomobilin altına yerleştirilmiş el yapımı bomba bulundu.

  • DHA
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Çocuklar, deodorant şişesine yerleştirilerek ateşlenen düzeneğin üzerine su dökerek söndürdü.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bomba imha uzmanları el yapımı bombayı delil torbasına koyarak emniyete götürdü.

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