Ümraniye'de kereste fabrikasında yangın
Ümraniye'de bir kereste fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda İtfaiye ekibi yangına müdahale etti.
- İHA
Ümraniye Tepeüstü Alemdağ Caddesinde bulunan kereste fabrikada sabah 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenler yangın çıktı. Kerestelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çevrede paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangının kontrol almak için uzun süre çaba gösterdi. Ekiplerin uzun süren müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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