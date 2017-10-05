Ümraniye'de okul servisi kaza yaptı

Ümraniye'de bir okul servisinin kaza yapması sonucu 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Servis minibüsünün kaza yapması sonucu 3 öğrenci, araç sürücüsü ve hostes yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun hafif olduğu belirtildi.
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