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Ümraniye'de sokak ortasında cinayet

Ümraniye'de bir kişi, tartıştığı zanlılar tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, Ümraniye Hekimbaşı Yıldızlar Caddesi saat 21.00 sıralarında yaşandı. Caddede aracından inen Vedat Arslan (41) henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada cebindeki bıçağı çıkaran bir zanlı, Arslan'ın defalarca bıçaklandı. Zanlılar olay yerinden uzaklaşırken, Vedat Arslan ise can havliyle iki sokak aşağıya kaçtı. Arslan burada bir arabanın önünde yere düşerek hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede güvenlik çemberi oluşturan polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

 

Olayı gören mahalleli, Arslan'ın caddede bıçaklanarak sokağa kadar kaçtığı ve burada hayatını kaybettiğini anlattı. Polis zanlıların yakalamak için çalışma başlattı. Arslan'ın cesedi, polisin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.

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