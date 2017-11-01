Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ümraniye'de soyguncular ile polisimiz çatıştı

Ümraniye'de bir markete giren maskeli ve silahlı 3 kişi soygun gerçekleştirdi. Markette bulunan ve istirahatli olan polis memuru ile soyguncular arasında çatışma çıktı. Polis memuru bacağından yaralanırken soyguncular kaçtı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddialara göre, maskeli ve silahlı 3 kişi, silah tehditliyle çalışanları etkisiz hale getirdi. Kasadan bir miktar para, sigara ve alkol alan soyguncular,  kaçmaya başladı. Bu sırada, markette alışveriş yapan ve izinli olan polis memuru Salih Aycan, soyguncuları fark ederek silahını çekti. Polisin dur ihtarına uymayan soyguncular da silahlarını çekince çatışma çıktı. Çatışmada, polis memuru bacağından yaralanırken soyguncular yaya olarak kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Soygun sırasında markette büyük korku ve panik yaşandı. Çatışma sırasında soyguncuların çaldığı sigara ve içkiler yola saçıldı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osman Kavala, 'Anayasayı ihlal' suçundan tutuklandı

Osman Kavala, 'Anayasayı ihlal' suçundan tutuklandı

Meğer o sahneleri böyle çekmişler

Meğer o sahneleri böyle çekmişler

Piyasanın en iyi akıllı olmayan telefonları

Piyasanın en iyi akıllı olmayan telefonları

Osmanlı döneminden kalma savaş topu bulundu

Osmanlı döneminden kalma savaş topu bulundu

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

AK Parti'nin Bursa başkan adayı belli oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA