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Ümraniye'deki öğrencilere çevre eğitimi veriliyor

Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce, Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi’nde öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu gibi konularda eğitim verildi.

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Önceden planlanan eğitim programı dâhilinde haftanın belirlenen günlerinde Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince; öğrencilere geri dönüşüm, yağların geri dönüşümü, enerji tasarrufu, enerji tasarruflu ampullerin kullanılması, elektrik ve suyun açık bırakılmaması, kâğıt, plastik, cam ve metallerin nasıl dönüştürüldüğü, atık pillerin atık pil kutusuna neden atılması gerektiği gibi konular anlatıldı.
 
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği seminer sonrasında, gençlere tohumlu kalem dağıtıldı.

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