Ümraniye'deki trafik kazasında 2 polis yaralandı
Ümraniye'de, polisin karıştığı trafik kazasında 2 polis yaralandı.
- AA
Site Mahallesi Edip Sokağı'nda seyir halindeki Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli 2 polisin bulunduğu ekip otosu ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FY 5417 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada ekip aracı yolun sol tarafında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole düştü.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 2 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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