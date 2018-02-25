Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köyleri terörden temizlendi
TSK ve ÖSO, Afrin'in Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini teröristlerden temizledi.
- AA
TSK ve ÖSO, Afrin'in Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini teröristlerden temizledi.
TSK ve ÖSO, Afrin'in Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini teröristlerden temizledi.
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