Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köyleri terörden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini teröristlerden temizledi.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK ve ÖSO, Afrin'in Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini teröristlerden temizledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan:Asalak bir kesim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan:Asalak bir kesim var

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Unutulmaz F.Bahçe-Beşiktaş derbileri

Unutulmaz F.Bahçe-Beşiktaş derbileri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA