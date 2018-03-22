Umrede vefat eden emekli öğretmen Havran'da defnedildi

18 Şubat tarihinde kutsal topraklara giden Leyla Özçam, 24 gün kaldığı kutsal topraklardan gelmesine bir gün kala 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Özçam'ın ailesi ise cenazeyi Havran'a defnetmek istedi.

Suudi Arabistan'a resmi müracaatın yapılmasının ardından yaklaşık 10 gün sonra cenaze özel uçakla bu sabah İstanbul'a, ardından ise İzmir'e getirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile öğle saatlerinde İzmir'den alınan cenaze Akçay Caddesi üzerindeki Özçam'ın evine getirilerek helallik alındı. Ardından ise Yeşil Camii'ne getirildi. Cenazede Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas orada vefat etmenin, bu mübarek gün ve kandilde de toprağa verilmenin kolay kolay herkese nasip olmayacağını belirtti. İmam Hatip Alaaddin Gürbüz tarafından kılınan cenaze namazının ardından emekli öğretmen Leyla Özçam’ın cenazesi, Havran Kabristanı’nda defnedildi.