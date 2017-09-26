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Ünal: İstifa kişisel bir tercihtir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kadir Topbaş'ın istifasına ilişkin 'İstifa kişisel bir tercihtir. Burada hiçbir şekilde tercihi tek bir nedenle izah edemeyiz' dedi.

  • DHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:  "İstifa kişisel bir tercihtir. Burada hiçbir şekilde tercihi tek bir nedenle izah edemeyiz. Tabi ki istişarelerde bulunmuştur ve bunların neticesinde kendi kişisel tercihini yapmıştır. 13 yıl boyunca Sayın Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yürütmüştür. Bu süreç içerisinde yaşananların, olup bitenlerin tamamının toplamı Sayın Kadir Topbaş'ı bir tercih noktasına getirmiş ve o da bu kararını kamuoyuyla paylaşmıştır. 

KARAR VERİCİ OLAN İBB MECLİSİDİR

Burada karar verici olan İBB meclisidir. Perşembe günü yapılacak meclis seçimleriyle başkanın kim olduğuna bizzat belediye meclisi karar verecektir. Biz de tabi bu seçim öncesinde kendi istişarelerimizi yaptık. Bu istişareler doğrultusunda meclis üyelerimiz o gün bir karar verecekler." 

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