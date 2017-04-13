Skandal! Askerler Kılıçdaroğlu'na selam durdu

Askeri üsse özel helikopteri ile iniş yapan Kemal Kılıçdaroğlu askeri törenle karşılandı. Tören mangasının sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve amirleri dışında kimseyi karşılamayacağı askeri yönetmeliklerle kontrol altına aldığı biliniyor. Seçim yasağının ihlali anlamına gelen bu uygulama sosyal medyada büyük tepki topladı.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması çalışması için Balıkesir'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma 6. Anajet Üssünde askeri törenle karşılandı.

Üs komutanlarının sıraya girerek tek tek tokalaştıkları Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ellerinde silahları ve özel kıyafetleriyle resmi tören mangasını selamlıyor.

Ana muhalefet partisi liderine temayüllerin dışına çıkılarak askeri tören düzenleyen Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer Seçim yasaklarının 64. maddesini ihlal ediyor.

Türkiye'de seçimler "seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun"a göre yapılıyor. Tüm siyasetçiler bu kanuna uymak durumunda. Fakat Balıkesir’de verilen bir fotoğraf o kanunun bir maddesini açıkça ihlal ediyor.

Halbuki bu tören kanuna açıkca aykırı. 64. Madde böylesi bir töreni yasaklıyor.

SEÇİM KANUNU 64. MADDE

"Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, 62'nci maddede sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle bankalar kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunmak yasaktır. "