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Cumhurbaşkanı'nın giydiği askeri üniformanın hikayesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğulpınar Karakolu’ndaki programa katılmak üzere giydiği askeri üniformanın hikayesi ortaya çıktı

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Kamuflaj askeri üniforma, Cumhurbaşkanı’nın ‘Başkomutan’ sıfatı taşıması sebebiyle tercih edildi. Diğer yandan Oğulpınar Karakolu kritik bir noktada, güneyden İdlib’e, kuzeyden Afrin’e bakıyor. Cumhurbaşkanı’nın ‘Başkomutan’ sıfatıyla kamuflaj üniforma ile mesaj vermesi bu sebeple de önemliydi.
 
ÖZEL DİKİLDİ
 
Üniforma Cumhurbaşkanı için özel dikildi. Askeri dikimevi yani ordunun üniformalarını diken Genelkurmay Başkanlığı’nın kendi bünyesindeki dikimevi Cumhurbaşkanı’nın ölçülerini aldı. Üniforma Genelkurmay Başkanı ve ordu komutanlarının giydiği üniformanın aynısı. Ama bazı farklı özellikleri var:
 
Üniformanın göğüs bölümünde Erdoğan yazıyor. Sağ kolunda Türk bayrağı var. Sol kolunda ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor.
 
ABD BAŞKANLARININ ÖZEL ÜNİFORMALARI
 
ABD başkanlarınınkine benzer özel bir üniforma ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikilmiş oldu. Bu arada ABD başkanlarının üniformayı ne zaman giydiğine de bakıldı. Ben de küçük bir araştırma yaptım. ABD başkanlarının giydikleri de özel üretim askeri üniformalar. ABD’de başkanlar benzer durumlarda ordu malı özel ceketler giyiyor. Donald Trump giydi. Örneğin bir önceki Başkan Obama, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait ceket giymişti, isimlik kısmında ‘Barack Obama’ ve ‘Başkomutan’ yazıyordu. Eski Başkan Bush da üzerinde ‘Birleşik Devletler Ordusu’ yazan bir ceket giymişti.
 
(Hürriyet)

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