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Üniversite adaylarının tercih süresi yarın sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, yarın saat 23.59'a kadar alınacak.

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ÖSYM'nin internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayan 2018-YKS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu.

Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.

ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek.

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