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Üniversite kampüsünde inanılmaz görüntü

Sivas'ta kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne girdi.

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Kampüste sürü halinde gezen yaban domuzları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kardeşler Tepesi eteklerinde kurulu Cumhuriyet Üniversitesi'nde kış aylarında sık sık yaşanan manzara bu yıl yinelendi. Kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, dün akşam saatlerinde sürü halinde Cumhuriyet Üniversitesi Lojmanları ve Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu alana girdi.  
 
 
Kampüs içinde gezen hayvanlar, cep telefonu ile görüntülendi. Lojmanlar bölgesinden çıkıp yoldan geçen domuz sürüsü, ardından ormanlık alana doğru gidip gözden kayboldu. Bir otomobil sürücüsünün, yolda önüne domuz sürüsü çıkınca durup beklediği görüldü. Üniversite yönetimi, domuz girişlerine engel olmak için ormanlık alan ile kampüs arasına duvar örme çalışması başlatmıştı.

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