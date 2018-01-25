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Üniversite öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı için dua etti

KYK Eskişehir İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı için dua etti.

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Eskişehir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için dua etti.

Büyükdere Mahallesi Yunusemre Yurdu'ndaki mescitte bir araya gelen Türk öğrenciler ile Eskişehir'de üniversite eğitimlerini sürdüren yabancı öğrenciler ve KYK çalışanları, Mehmetçiğin harekattan zaferle dönmesi için Fetih Suresi'ni okudu.

Duanın ardından açıklama yapan KYK İl Müdürü Eyüp Erkurt, harekata katılan tüm askerlerin sağ salim memleketlerine dönmelerini diledi.

Erkurt, Türk askeri yurda dönene kadar, KYK İl Müdürlüğüne bağlı 14 yurtta her gün öğrenciler tarafından hatim indirilerek, Fetih Suresi ve şehitler için Mevlid-i Şerif okunacağını söyledi.

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