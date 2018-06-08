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Üniversite öğrencilerinin kaldığı evde doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada, iki kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir evde meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'nde üniversite öğrencileri Kemal Aksu ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli arkadaşının kaldığı eve, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz dolmasından kaynaklanan patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkan evdeki 2 öğrenci yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri de çevredeki doğalgaz akışını kesti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Aksu, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Suriyeli arkadaşı ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Kemal Aksu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Evde büyük hasara neden olan patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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