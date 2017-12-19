Üniversite öğrencisi genç kız kılıçla katledilmiş

İki üniversitelinin barda başlayan gece eğlencesi, kanlı bitti. Olay İzmir Bornova’da meydana geldi. İddiaya göre, özel bir üniversitede Grafik Tasarım Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki G.Ö., gece eğlenmek için gittiği barda Ege Üniversite Edebiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Zülal T. ile tanıştı. Barda birlikte alkol alan iki genç, daha sonra eğlenceye G.Ö.’nün evinde devam etti.

Ancak bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından G.Ö., evdeki küçük bir kılıçla Zülal T.’yi boğazı ve omzundan ağır yaraladı. Aşırı kan kaybeden genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. kısa süre sonra polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi.

POLİS PARKTA BULDU

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre ihbar üzerine belirtilen adrese giden Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro ekipleri, evin yatak odasında Zülal T.’nin cansız bedenini buldu. Ancak kendini ihbar eden G.Ö. evde yoktu. Bina yakınlarında araştırma yapan polis, G.Ö.’yü bir parkta buldu. Gözaltına alınan G.Ö.’nün ailesinin de aynı apartmandaki bir dairede yaşadığı, ancak olay günü şehir dışında bulundukları anlaşıldı.