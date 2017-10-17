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Üniversite sınavı tamamen kaldırılacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi

Üniversiteye girişte uygulanacak yeni sistemin açıklanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağı üzerine 'Üniversite sınavı tamamen kaldırılacak mı?' sorusu gündeme bomba gibi düştü. Yeni sınav sistemi ilave sorunların doğmasına neden olduğunu ve öğrencilerin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Devlet Bahçeli'ye Başkanan Yıldırım'dan yanıt geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya göre, MHP lideri Bahçeli'nin 'Üniversite sınavı kaldırılsın' teklifine de yanıt vererek, 'Gündeme getirdiği bu konuyu dikkate alıyoruz. Ancak zamanı, bütün bu sorunları çözmek suretiyle dikkate alınabilir.' dedi.

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Üniversite sınavıyla ilgili hükümete çağrı yapan Devlet Bahçeli'ye beklenen ilk açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavının tamamen kaldırılması için hükümete çağrı yaptı. 'Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin' diyen Bahçeli: LYS ve YGS kaldırılmıştır. Yeni sistemde evlatlarımız 2 ayrı oturuma katılacaktır. Yeni sınav sistemi ilave sorunların doğmasına neden olmuştur. Öğrencilerimiz huzursuz olmuştur. Yeni sistemin oturması zaman alacak, kaynak ve emek israfına yol açacaktır. Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Hükümete teklifimiz şudur; Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım.

Türk gençliği akıllıdır, ahlaklıdır, çalışkandır, imanlıdır, inançlıdır. Fırsat verilsin, dünyayı yerinden oynatacak irfan ve iradeye sahip olduğunu gösterir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kafidir. İmkansızlıklara direnen Türk gençliğinin önündeki engelleri kaldıralım.

Türk gençliğine inanıyorum, hepsine güveniyorum. Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin. Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız? Beka mücadelemizi vermekte omuz omuzayız. Zalimlere karşı aynı çizgideyiz. Haydi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan üniversite sınavını hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım.



DEVLET BAHÇELİ'YE ÜNİVERSİTE SINAVI YANITI!

Bahçeli 'sınavı kaldıralım' dedi. Bahçeli akademisyendir bu işlerden anlar. AK Parti iktidarından önce Türkiye'de 76 üniversite vardı, şu anda 185 üniversite var. Üniversitelerden mezun olan gençlerin sayısı 900 bin, liseden mezun olup da üniversiteye gitmek isteyen gençlerin sayısı 1 milyon 100 bin. Ancak geçmiş yıllardan gelen 2,5 milyon gencimiz var, birinci meselemiz bu gençlerimizi üniversiteli yapmak. Sonra zaten doğal olarak mezun olan da üniversitelerin alacağı sayı da aynı olacağı için Sayın Bahçeli'nin dediği öneri üzerinde çalışılabilir, düşünülebilir.

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