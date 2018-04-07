Üniversitede 4 kişiyi öldüren katilin sorularını FETÖ’nün çaldığı 2006 ALES’te 'üstün başarılı' olduğu ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) önceki gün yaşanan ve 4 kişinin öldürüldüğü saldırıda FETÖ izi belirlendi. Saldırgan Volkan Bayar ve boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar, soruları FETÖ tarafından çalınan 2006 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) "üstün başarı" gösterdi. Aynı yıl yabancı dil sınavında başarısız olan çift, ALES'te 2 ve 3 eksik dışında tüm soruları doğru cevapladı.

SADECE 2 YANLIŞ

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, 2006'da girdiği yabancı dil sınavından 21 aldı. Aynı yıl ALES'e girdi. 2 eksik dışındaki tüm soruları doğru cevapladı. 2009-2011'de ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Bayar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak yerleşti. Düşük dil puanıyla ABD'ye nasıl gittiği ve nereden desteklendiği belirsiz olan saldırgan, ESOGÜ'ye 2013'te doktora için yerleştirildi.

Saadet Aylin Bayar da yabancı dil sınavında 46 puan alabildi. Aynı yıl girdiği ALES 'te ise 3 eksik dışındaki tüm soruları bildi. Oysa bir önceki sınavda sadece 63 alabilmişti. Bu sınavda puanını 86'ya yükseltti. O da saldırgan gibi 2009-2011'de Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı, dönüşte de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak yerleşti. İkisi de Akademisyen Yetiştirme Programı'na (ÖYP) kayıtlıydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ÖYP için de kullanılan ALES, ÜDS, KPDS gibi sınavların sorularının FETÖ tarafından çalındığını tespit etmişti.

DOKTORADAN ATILDIĞI HALDE...

Saldırganın ihbarıyla ESOGÜ'nden geçen yıl KHK ile ihraç edilen eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın Bay, "Volkan Bayar lisans eğitiminde çok da başarılı olmamasına rağmen, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı'nda en güçlü olduğu dönemde, eşiyle birlikte MEB bursuyla yurtdışına gitmiş. Kanuna göre yurtdışında doktoradan atılan birisi bu şekilde göreve başlatılmaz. ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 45 hocadan 25'i hakkında iftira dilekçesi yazmış. Bu dilekçelerden biz de nasibimizi aldık" demişti. Öte yandan soruşturmada gizlilik kararı alındı.

23 EL ATEŞ ETTİ, 'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Araştırma görevlisi olarak çalıştığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni silahla basarak 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar'ın, bulundurma ruhsatlı olmasına rağmen tabancasını sürekli üzerinde taşıdığı, saldırı için de çifte şarjörle geldiği ve 23 el ateş ettiği ortaya çıktı. İlk ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenilen saldırganın, eşi Saadet Aylin Bayar ile de geçinemediği ve 3 yıl ayrı yaşadıktan sonra geçen yıl boşandıkları belirlendi. Aralarında, kendi tez danışmanı olan Prof. Dr. Ahmet Aypay'ın da bulunduğu 100'den fazla öğretim görevlisi hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla şikâyetçi olduğu öğrenilen katil zanlısı Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Volkan Bayar tutuklanırken, eski eşi Saadet Aylin B. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE TEPKİ

Tören sırasında, ölenlerden bazılarının aileleri ile bir grup akademisyen, üniversite yönetimine tepki gösterdi. Kalabalıktan bazı kişiler, "Rektör istifa" sloganları atarken, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ın babası Ömer Yalçın ve erkek kardeşi Habil Yalçın da "Çocuklarımızı koruyamadılar" diye bağırdı. Rektörün üzerine yürümek isteyen Habil Yalçın'ı polisler güçlükle engelledi. Volkan Bayar'ın şikâyeti üzerine açılan soruşturmanın ardından üniversiteden uzaklaştırılan öğretim üyesi Yalçın Bay ise "Volkan Bayar 102 kişi hakkında FETÖ suçlamasında bulundu. Bu tetikçi, tanımadığı insanları bile şikâyet etti" diyerek tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da olayın her yönüyle soruşturulduğunu belirterek, "Soruşturma sonucunda bütün gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. İnşallah bir daha böyle saldırılar ülkemizin hiçbir köşesinde vuku bulmaz" dedi.

(Sabah)