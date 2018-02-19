Üniversitelerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gaziantep, İzmir Demokrasi, Karamanoğlu Mehmetbey, Kilis 7 Aralık ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinin rektörleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için 7 Aralık Üniversitesinde buluştu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, üniversitelerin temelde bütün insanlığın barış ve huzuru için doğru ve gerçek bilgiyi üreten ve insanlığın hizmetine sunan kurumlar olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın yüzyılı aşan süredir emperyalist güçlerin hedefinde, barış ve huzura hasret yaşadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye bu coğrafyada bütün saldırılara rağmen, insanlığa örnek olacak şekilde bir barış ve huzur adası olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Ülkemiz evi ve yuvası dağılmış mazlumlara, yetimlere ve muhtaçlara el uzatıp onlara sığınak olmaya devam etmektedir. Üniversite rektörleri olarak, yanı başımızda süren ahlaksız bir savaşın kurbanı olan binlerce insanın kanına elini bulaştırmış batılı güçlerin oyunlarını bozmak ve bölgenin huzuru ve barışı için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan devletimizin yanında olduğumuzu ifade etmek üzere, üniversitelerimizi temsilen ensar şehir Kilis'te bulunmaktayız."

Zeytin Dalı Harekatı'nın tereddütsüz destekçisi olunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı herhangi bir dini ya da etnik gruba yönelik olmayıp yegane hedefi bölgenin, bölge huzurunu bozan teröristlerden ve terörizmden arındırılmasıdır. Üniversite rektörleri olarak bilim etiğine inanan bütün aydınları, bilim adamlarını ve bütün dünya üniversitelerini, emperyalizmin hedef tahtası haline getirilen bu mazlum coğrafyaya sahip çıkmaya, ülkemizin verdiği ve insanlığa yüz akı olacak barış ve huzur mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz. Bu vesile ile Türk aydının ve akademisinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin onurunu tarihe not düşmekten de ayrıca şeref duymaktayız. Yine ülke olarak verdiğimiz bu haklı mücadelede hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, yiğit gazilerimize yüce Mevla'dan şifalar diliyoruz."