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Üniversiteli kızlar sosyal medyada randevulaşıp kavga etti

Trabzon’da sosyal medya üzerinden tartışan ve ardından randevulaşan üniversite öğrencisi kızlar kavga etti. Kavgaya karışan 5 üniversite öğrencisi genç kız gözaltına alındı.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde öğrenci olduğu öğrenilen S.H, M.Y, K.T. ve E.K sosyal medya üzerinden tartışmaya başladılar. Kavga etmek için randevulaşan ve karşı tarafı evlerine çağıran S.H. ve M.Y. kendi evlerinde K.T. ile E.K.’ı darp etti. Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan S.H. ve M.Y. bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki alırken, gözaltına alınan öğrencilerden S.H. sosyal medya hesabından, “Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik napsaydık” ifadelerini kullandı. 
 
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından S.H., M.Y., K.T., E.K. ve N.Ç. isimli üniversite öğrencileri gözaltına alınırken, N.Ç. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  “Twitter’da patlayan olayımızdan ötürü polis amcalar bizi almış olabilir”  ifadelerini kullandı.
 

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