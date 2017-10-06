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Üniversiteye silahla girmeye çalışan şahıs 2 güvenlik görevlisini yaraladı

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'ne girmek isteyen silahlı bir kişi, okul çevresinde hareketliliğe yol açtı. İzin verilmemesi üzerine silahın kabzasıyla iki güvenlik görevlisini hafif şekilde yaralayan şahıs, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

  • İHA
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Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde meydana geldi. İddialara göre, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte otomobiliyle kampüs önüne gelen Volkan U., okula girmek istedi. Kart istenmesi üzerine güvenlik görevlileri ile tartışmaya başlayan Volkan U., kapının kendisine açılmasını istedi. Kapının açılmaması üzerine aracından aldığı silahının kabzası ile 2 güvenlik görevlisinin başına vurarak yaralayan Volkan U., daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer güvenlik görevlileri şahsı yakalayarak, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen salık ekipleri, iki güvenlik görevlisini hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise Volkan U.’yu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 

Bir görgü tanığı, “Silahlı bir şekilde içeri girmek istemiş kız arkadaşıyla birlikte. Güvenlik kimlik istemiş. Kimliği vermek istememiş. Silahıyla birlikte kavga etmiş. Silah düşünce kaçmaya çalışmış” dedi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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