Unkapanı Köprüsünde kaza yapan araç yandı

Kaza, 23.45 sıralarında Unkapanı Köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 59 EB 490 plakalı araç takla attı. Taklanın ardından araç alev aldı. Durumu gören vatandaşlar yangın tüpü ile yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Olayı gören vatandaşlar kazayı polis, itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Ercan Türkcan’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracı soğutma çalışması yaptı.

Araç çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.