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Kavurmacý ve Faruk Güllüoðlu'nun þirketlerine kayyum atandý

Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu (TMSF) tarafýndan FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan iþadamý Ömer Faruk Kavurmacý'nýn yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý Aydýnlý Grubu'na baðlý Aydýnlý Hazýr Giyim'e ve baklavacý Faruk Güllüoðlu'nun þirketlerine kayyum atandý.

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FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacý’nýn yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý Aydýnlý Hazýr Giyim San. Ve Tic. A.Þ'ye TMSF kayyum atadý. Aydýnlý Hazýr Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markalarý yer alýyor. Ömer Faruk Kavurmacý'nýn babasý Mustafa Þevki Kavurmacý da gözaltýna alýnmýþ, ancak saðlýk sorunlarý gerekçesiyle serbest býrakýlmýþtý.
 
Ayrýca Faruk Güllü’nün sahibi olduðu Baklavacý Güllüoðlu Gýda Sanayi ve Dýþ Tic. A.Þ'ye de kayyum atandý.
 

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