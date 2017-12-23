Ünlü: Gladio yapılanması, Türkiye’nin NATO üyeliğinden bu yana olmuştur
17-25 Aralık kumpasında yaşananlardan dünden bugüne devlette oluşan gizli yapılanmalara kadar birçok konu Başakşehir’de gerçekleştirilen söyleşide anlatıldı.
- İHA
Başakşehir Belediyesi, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar olan sürecinin anlatıldığı“17-25 Aralık dünden bugüne devlette gizli yapılanmalar” isimli söyleşiyiBaşakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Söyleşide gazeteci yazarlar Nevzat Çiçek, Ferhat Ünlü ve Halime Kökçe, dönemin yakın tanıkları olarak o süreci anlattı. Birçok vatandaş, hain yapılanmanın dünden bugüne geldiği süreci öğrenme ve devletin içinde oluşan gizli yapılanmaların nasıl bir çalışma sistemlerinin olduğunu konuşmacılardan dinledi.
Gladio yapılanmasının Türkiye’nin NATO üyeliğinden bu yana olduğunu ifade eden gazeteci-yazar Ferhat Ünlü, “FETÖ yapılanmasını insanlarda görmeme söz konusuydu. Başakşehir Belediyesi en baştan, paralel devlet yapılanması ile FETÖ ile ilgili tavrını 17-25 Aralık tarihinden itibaren net bir şekilde koydu. Türkiye’nin NATO üyeliğinden bu yana 1952 tarihinden beridir hep Gladio olmuştur. 80 darbesinden sonra, FETÖ yapılanmasının yeşertilmesine göz yumuldu”ifadelerini kullandı.
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