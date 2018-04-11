Ünlü hastane geri dönüyor

Prof. Memişoğlu, yıllardır inşaat nedeniyle kapalı olan Taksim'deki İlkyardım Hastanesi'nin de Mayıs ayında açılacağını ve GOP'takinin ise isminin değiştirilip yeni bir hastane olarak devam edeceğini de müjdeledi.

Yanan GOP Taksim İlkyardım Hastanesi'nde dün incelemelerde bulunan Prof. Dr. Memişoğlu, çıkan yangına dair savcılık soruşturmasının yanı sıra kendilerinin de idari soruşturma açtıklarını söyledi. Yangında binadan kaynaklanan teknik bir hata veya ihmal olasılığına karşı savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydeden Memişoğlu, "Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak idari soruşturma açtık. Bugüne kadar daha çok sağlık hizmeti açısından denetliyorduk ancak kentteki tüm hastaneleri, tüm yönleriyle incelemeye aldık" diye konuştu.

İl sağlık müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (ortada) ve Basın Müşaviri Cihan Karabel (sağda)

AKSAMA YOK



Yanan GOP İlkyardım Hastanesi'nin iki ya da üç ay içersinde yeniden hizmete alınacağını kaydeden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Bu hastaneyi bakanımızın talimatları doğrultusunda kısa zamanda hizmete sokacağız. Bu sırada, aynı yerde bitmiş ama resmi açılışını yapmadığımız 300 yataklı Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi ikili hizmet verecek. Böylece inşaat sürecinde tedavide bir aksama olmayacak" diye konuştu.

TAKSİM'DE YENİDEN 'İLK YARDIM'

Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'ndeki orijinal Taksim İlkyardım Hastanesi'nin 13 Eylül 2013'de 250 yataklı ve 50 bin metrekarelik yeni bir hastaneye dönüşmesi için kapandığını hatırlatan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, ünlü hastaneye ilişkin de müjdeli haberi verdi: "Beyoğlu'ndaki Taksim İlkyardım hastanemiz, yenilenmek üzere Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştı. Şimdi bu mayıs ayında Beyoğlu'ndaki Taksim İlkyardımı yeniden hizmete açıyoruz. İki üç ay içersinde onarım bittikten sonra GOP Taksim İlkyardım Hastanesi'de yeniden hizmete açılacak ama bir süre sonra ona Bakanlığımızın uygun gördüğü farklı bir ismi vereceğiz"