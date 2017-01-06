Ünlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı

Andreas Beck'den Eto'o açıklaması!

Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck, "Eto'o Türkiye Ligi'ndeki en büyük isimlerden biri. Bu kadar büyük akla sahip oyuncular burada olursa mutlu oluruz. Ama takımın seviyesini yukarıya taşıyacak her oyuncu da bizi mutlu eder" dedi.