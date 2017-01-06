Ünlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı
Denizlili ünlü iş adamı FETÖ soruşturması kapsamında evinden gözaltına alınarak, uçakla İstanbul’a götürüldü.
- DENİZLİ (İHA)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde arama ve gözaltı işlemi yaptı. Denizli’nin ünlü iş adamı Z.K. operasyon kapsamında, FETÖ’nün "himmet" adı altında para toplayan finansman ayağına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında evinden gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Z.K., uçakla İstanbul’a götürüldü. İş adamı Z.K.’nın, 2011 yılında FETÖ’nün yayın organlarına verdiği reklamlar nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.
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