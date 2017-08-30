Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Beşiktaş’ta lüks bir otelde öldürülen ve dün toprağa verilen Vatan Şaşmaz'ın kabri bugün ziyaretçi akınına uğradı. Gün boyu kabri ziyaret eden vatandaşlar, Şaşmaz için dualar etti.
- İHA
Beşiktaş'ta lüks bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz, dün Çengelköy Mezarlığı'na defnedilmişti. Ünlü sunucunun cenaze törenine gösterilen büyük ilgi, bugün de kabri başında devam etti. Gün boyu Şaşmaz'ın mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Kabri ziyaretine gelen vatandaşlar Şaşmaz için dualar etti.
Şaşmaz'ın mezarı başında dua eden seveni Abdül Selam Bazar, “Çocuklarımızla beraber sevilen sunucu Vatan Şaşmaz'ın mezarına geldik. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet etsin. Nihayetinde Müslüman inançlı bir insan olduğu için kabrine geldik dua ediyoruz. Allah ailesine sabır versin” dedi.
“Dedikodulara hiç bakmasınlar, çok efendi bir insandı”
Mezarı ziyaret eden Kadriye Demirel, “Çok efendi bir insandı. Televizyondan tanıyordum çok sevdiğim bir sunucuydu. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. Hiç üzülmesinler o dedikodulara hiç bakmasınlar. Ben kendim tanımadığım televizyondan tanıdığım halde çok efendi bir insandı” şeklinde konuştu.
“Böyle kişilikler gitmesin”
Tamer Yıldız ise “Duymak istemediğimiz, görmek istemediğimiz haberler bunlar. Allah rahmet eylesin. Çok kişilikli bir insandı, çok iyi bir oyuncuydu. Herkese gençlere özellikle örnekti. İnanamıyoruz hala. Yaşananlar çok kötü, kimsenin başına böyle bir şey gelmesin inşallah. Böyle kişilikler gitmesin” dedi.
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