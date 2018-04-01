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Ünlüler Mehmetçiğe destek için Hatay’a gitti

Bazı sanatçı ve sporcular, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Hatay'a gitti.

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Sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı  Harekatı'na destek için Hatay'a gitti. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü  Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren bazı sanatçı ve sporcular, Atatürk  Havalimanı'ndan Hatay'a hareket etti.
 
Aralarında Ajda Pekkan, Alişan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim  Tatlıses, Hande Yener, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Necati Şaşmaz  gibi sanatçılar ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcu  Gökhan Gönül, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da bulunduğu isimler,  harekata katılan askerlere ve bölgedeki vatandaşlara moral ve destek verecek.

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